Wildberries опровергла сообщения о продаже сгоревших товаров на AliExpress Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Информация о том, что товары со сгоревших складов Wildberries появились в продаже на AliExpress, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ (RWB).

«Это на 100% несоответствующая действительности информация и очередной элемент информационной атаки, направленной на нагнетание обстановки», — говорится в заявлении. В компании пояснили, что товары с логистических объектов, пострадавших от атак ВСУ, оперативно скрывают с витрины до завершения оценки их состояния. Они не могут быть доступны для заказа покупателями.

При этом на AliExpress действительно появились товары с Wildberries — компания начала тестировать размещение карточек на витрине этого маркетплейса в рамках технологического партнёрства. Условия продажи остаются теми же, что на Wildberries, а AliExpress становится дополнительным каналом продаж.

Ранее компания Wildberries также опровергла информацию о якобы массовом закрытии пунктов выдачи заказов в регионах, заявив, что не фиксирует снижения количества заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля 2026 года.