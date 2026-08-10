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НовостиОбщество10 августа 2026 11:11

Wildberries опровергла сообщения о продаже сгоревших товаров на AliExpress

В компании Wildberries заявили, что пострадавшие при атаках товары убирают с витрины до проверки
Анна АДАМАЙТЕС
Wildberries опровергла сообщения о продаже сгоревших товаров на AliExpress

Wildberries опровергла сообщения о продаже сгоревших товаров на AliExpress

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Информация о том, что товары со сгоревших складов Wildberries появились в продаже на AliExpress, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ (RWB).

«Это на 100% несоответствующая действительности информация и очередной элемент информационной атаки, направленной на нагнетание обстановки», — говорится в заявлении. В компании пояснили, что товары с логистических объектов, пострадавших от атак ВСУ, оперативно скрывают с витрины до завершения оценки их состояния. Они не могут быть доступны для заказа покупателями.

При этом на AliExpress действительно появились товары с Wildberries — компания начала тестировать размещение карточек на витрине этого маркетплейса в рамках технологического партнёрства. Условия продажи остаются теми же, что на Wildberries, а AliExpress становится дополнительным каналом продаж.

Ранее компания Wildberries также опровергла информацию о якобы массовом закрытии пунктов выдачи заказов в регионах, заявив, что не фиксирует снижения количества заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля 2026 года.