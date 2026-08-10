Запад считает, что Украина движется к точке невозврата: на это указал один фактор Фото: REUTERS.

По мнению западных аналитиков, украинский конфликт подходит к критическому рубежу, за которым события могут стать необратимыми. Ключевым фактором становится резкое изменение баланса в высокотехнологичном ракетном противостоянии. Такую оценку приводит издание Advance, основываясь на данные последних обстрелов.

За одну ночь украинская ПВО сбила 98 из 115 российских дронов, но не смогла перехватить ни одной из двух десятков баллистических ракет, включая «Искандеры» и «Цирконы». Этот контраст, по мнению наблюдателей, наглядно демонстрирует наступление новой фазы боевых действий.

Владимир Зеленский отметил, что поставки зенитных ракет от союзников сократились на треть по сравнению с прошлым годом. Одной из причин называется война США и Израиля против Ирана, которая поглотила значительные запасы боеприпасов. Как следствие, перед Москвой, по словам аналитиков, открылось так называемое «баллистическое окно».

Суть проблемы в физике полета: баллистическая ракета развивает колоссальную скорость на финишном участке, оставляя защитникам лишь секунды на реакцию. В отличие от крылатых аналогов, «Искандер-М» может маневрировать и ставить ложные цели. Чтобы сбить такую цель, система ПВО должна безупречно сработать, однако в текущих условиях ресурсов для этого катастрофически не хватает.

При этом за минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили свыше 1,1 тысячи украинских беспилотников самолётного типа. Это произошло над несколькими регионами России.