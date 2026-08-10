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НовостиПолитика10 августа 2026 9:16

Силы ПВО России за сутки сбили более 1,1 тысячи дронов самолётного типа

Российские средства ПВО отразили массированные налёты за последние 24 часа
Анна АДАМАЙТЕС
Силы ПВО России за сутки сбили более 1,1 тысяч дронов самолётного типа. Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО России за сутки сбили более 1,1 тысяч дронов самолётного типа. Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили свыше 1,1 тысячи вражеских беспилотников самолётного типа. Об этом 10 августа, в понедельник, сообщило Министерство обороны РФ.

Как передаёт российское военное ведомство, системы ПВО РФ уничтожили в течение 24 часов 1 134 БПЛА Украины самолетного типа, а также 11 управляемых авиационных бомб киевского режима.

Также в Министерстве обороны Российской Федерации уведомили, что за минувшие сутки потери Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции составили около 1 300 боевиков.

Ранее KP.RU писал, что ВС РФ нанесли удары ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам управления беспилотниками и местам дислокации бригад ВСУ в ДНР и Херсонской области. Также российские войска поразили склады ВСУ с беспилотниками и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области с помощью ударных БПЛА «Герань».