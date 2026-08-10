Силы ПВО России за сутки сбили более 1,1 тысячи дронов самолётного типа

Силы ПВО России за сутки сбили более 1,1 тысяч дронов самолётного типа. Фото: Минобороны РФ

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили свыше 1,1 тысячи вражеских беспилотников самолётного типа. Об этом 10 августа, в понедельник, сообщило Министерство обороны РФ.

Как передаёт российское военное ведомство, системы ПВО РФ уничтожили в течение 24 часов 1 134 БПЛА Украины самолетного типа, а также 11 управляемых авиационных бомб киевского режима.

Также в Министерстве обороны Российской Федерации уведомили, что за минувшие сутки потери Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции составили около 1 300 боевиков.

Ранее KP.RU писал, что ВС РФ нанесли удары ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам управления беспилотниками и местам дислокации бригад ВСУ в ДНР и Херсонской области. Также российские войска поразили склады ВСУ с беспилотниками и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области с помощью ударных БПЛА «Герань».