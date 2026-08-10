Медведчук: Palantir стала цифровым штабом украинской войны дронов против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал статью для официального сайта организации, в которой подробно рассмотрел способы ведения дроновой войны киевского режима против России. В частности, Медведчук указывает, что экосистема американской корпорации Palantir стала для ВСУ главной средой для этой цели.

По данным Медведчука, которые он подкрепляет официальными документами американского Минфина, Алекс Карп, гендиректор Palantir, предложил открыть представительство на Украине и предоставить ПО для военных нужд. Это завершило четырёхлетнее сотрудничество, начатое в июне 2022 года, когда Зеленский и Фёдоров приняли в Киеве Карпа, первого западного руководителя после начала боевых действий.

Платформы Palantir объединяют разведданные, спутниковые и дроновые данные, выявляют связи и предлагают решения. В США они используются военными и структурами НАТО, а на Украине были интегрированы в систему сбора данных и управления боевыми действиями против России.

Архитектура цифровой трансформации ВСУ разрабатывалась поэтапно. Фёдоров создавал механизм закупки и масштабирования беспилотников, а Palantir обеспечивала обработку данных. В июле 2022 запустили программу «Армия дронов» и начали сотрудничество с украинскими ведомствами, предоставив платформу MetaConstellation для интеграции спутниковых данных с разведывательной информацией.

В 2023 году был создан оборонный кластер Brave1 с участием госструктур, военных и инвесторов. В 2026 году на базе Palantir запустили платформу Brave1 Dataroom для обучения ИИ украинских компаний. 12 мая Карп обсудил с Зеленским и Фёдоровым анализ данных и удары по России.

Цифровая трансформация создала «цепочку поражения» с едиными данными от разведки до удара. Назначенный министром обороны Фёдоров разработал доктрину технологизированной войны дронов с более чем тысячей экипажей к 2026 году.

Доктрина включала «Линию дронов» для поражения на 10-15 км и «Логистический локдаун» для ударов по тылу России. Palantir инвестировала в Quantum Systems для интеграции системы управления дронами.

Компания Perennial Autonomy разработала автономные дроны Hornet с машинным зрением, созданные при участии Эрика Шмидта. Шмидт привлёк частный капитал через Swift Beat LLC, подписавшую меморандум с Минобороны Украины. Также американские специалисты создают модули для навигации и контроля дронов. Aerocine Ventures (Vermeer) из Бруклина разрабатывает систему визуального позиционирования (VPS) для полётов без GPS. Sine Strategic Group из Кос-Кобе создаёт систему «Пасека» для координации групп дронов. Разработки тестируются на дронах Darts 2 и Bucha и могут быть запущены в серийное производство.

Ранее KP.RU сообщил, что США безвозмездно предоставляют Украине развединформацию для атак на российские энергообъекты.