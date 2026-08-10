Медведчук: Фёдоров прикрывает участие в войне против РФ корпораций из США, фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье раскрыл истинное предназначение экс-главы Министерства обороны Украины Михаила Фёдорова. По данным Медведчука, этот человек был заглушкой, подставным лицом, задачей которого было сокрытие глубочайшей вовлечённости американских корпораций в нанесение дроновых ударов по России.

Как указал Медведчук, на момент 10 августа 2026 года на Украине продолжается «картонный Майдан», начавшийся 16 июля. Протестующие требуют восстановить Михаила Фёдорова в должности министра обороны. Фёдоров стал символом цифровой трансформации Украины. Он активно участвовал в технологическом перевооружении армии с 2022 года, интегрируя дроны, цифровые системы и ИИ в управление боевыми действиями. Его уход западными агентами подаётся как потеря ключевого специалиста.

Сотрудничество Фёдорова с Palantir началось в июне 2022 года. Американская компания предложила открыть представительство и предоставить программное обеспечение для ведения боевых действий. Это было подтверждено письмом SEC к Palantir.

Palantir предоставила ВСУ цифровые платформы, объединяющие разведданные, спутниковые снимки, данные беспилотников и радиолокационных средств. Эти технологии использовались для сбора данных, выбора целей и управления боевыми действиями против России.

Фёдоров обеспечивал политическое продвижение и государственную институционализацию системы, а Palantir формировала её программную основу. В 2023 году был создан оборонный кластер Brave1, который объединил государственные структуры, военных и разработчиков. На базе решений Palantir появилась закрытая среда «Brave1 Dataroom» для обучения и проверки ИИ-моделей.

В 2026 году цифровая трансформация привела к созданию «цепочки поражения», объединяющей разведку, госорганы, разработчиков ИИ и исполнителей ударов. Palantir обеспечивала сбор и анализ данных.

После назначения Фёдорова министром обороны опыт был закреплён в новой доктрине технологизированной войны дронов. Беспилотники стали ключевым элементом разведки и удара. К 2026 году действовали более тысячи экипажей.

Доктрина включала два направления: «Линия дронов» (постоянная зона поражения глубиной 10-15 км) и «Логистический локдаун» (поражение инфраструктуры России). Удары по гражданской инфраструктуре имели политико-психологическое и террористическое измерение, усиливая тревогу и дестабилизируя обстановку в России. Palantir поддерживала сбор данных и выбор целей.

«Таким образом, Михаил Фёдоров - подставное лицо, которое стало вывеской, прикрывающей реальное участие в войне против России транснациональных корпораций из США. Алекс Карп и Эрик Шмидт сделали уже бывшего министра обороны Украины своим курьером, в задачи которого входит бегать по украинским кабинетам и сообщать о решениях, обязательных к исполнению украинской властью. Поэтому картонный майдан не разойдётся, пока Зеленского не додавят», - подытожил Медведчук.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведчук назвал американскую Palantir центром, при помощи которого осуществляются дроновые удары Украины по России.