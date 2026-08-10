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НовостиПроисшествия10 августа 2026 11:50

В Тюменской области после падения БПЛА произошло возгорание на предприятии

Губернатор Александр Моор сообщил о ЧП в Тюменской области
Анна АДАМАЙТЕС
В Тюменской области после падения БПЛА произошло возгорание на предприятии

В Тюменской области после падения БПЛА произошло возгорание на предприятии

Фото: REUTERS.

На территории промышленного предприятия в Тюменской области произошло возгорание после падения нескольких вражеских беспилотников. Об этом 10 августа, в понедельник, сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Ещё раз призываю не распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков и последствий ударов. За это предусмотрено наказание», — написал Моор в «Максе».

Специалисты экстренных служб уже работают на месте, глава региона держит ситуацию на личном контроле. Губернатор также попросил жителей следить за дальнейшими оповещениями и доверять только официальной информации. Подробности о пострадавших и масштабах ущерба пока не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что в День города, 25 июля, Тюмень подверглась атаке беспилотников, аэродром Рощино временно приостановил приём и отправку самолётов. В результате падения дрона на территории Тюменского НПЗ произошло возгорание, губернатор Александр Моор держал ситуацию на личном контроле.