Путин поддержал инициативу ветерана СВО по благоустройству военных городков Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию встретился с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым, участником кадровой программы «Время героев».

Ветеран СВО предложил разрешить муниципалитетам выполнять работы по благоустройству в закрытых военных городках в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Глава государства поддержал эту инициативу. Как отметил президент, это «проблема чисто нормативного характера, но не только».

По словам российского лидера, дело заключается еще и в том, что Министерство обороны РФ очень бережно относится к тому, что контролирует, и «неохотно расстается с этим имуществом», даже если оно «на первый взгляд не так уж нужно сегодня и сейчас».

Как писал сайт KP.RU, Путин также встретился в Бурятии с восьмиклассником Вячеславом Казекиным, финалистом конкурса «Большая перемена». Школьник попросил помочь с поступлением в Иркутское суворовское училище, чтобы стать пилотом. Глава государства пообещал помочь.