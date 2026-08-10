Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич. Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/www.imago-images.de/Global Look Press

Визит Владимира Зеленского в Белград, организованный Евросоюзом, пошатнул позиции президента Сербии Александра Вучича перед ожидаемыми выборами. Об этом в эфире «Первого канала» заявил председатель комитета по делам диаспоры и сербов в регионе парламента Драган Станоевич.

Вучич принял Зеленского 9 августа. После этого события он сообщил, что не обсуждал с Зеленским военное сотрудничество, а также поспешил заверить, что Белград не будет оказывать поддержку Киеву в военной сфере пока идет спецоперация.

Однако, по мнению Станоевича, приезд главаря киевского режима был стратегическим шагом для получения поддержки Запада. Он выразил уверенность, что этот визит «может сыграть нехорошую роль» для Вучича.

Ранее вице-премьер Сербии и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил о недовольстве граждан страны визитом Зеленского в Белград. Он подчеркнул, что его приезд не соответствует настроениям простых сербов и не является потребностью руководства республики.