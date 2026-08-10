Умерла Вера Борек, звезда сериала «Комиссар Рекс»

Кадр из фильма "Табу. Душе не место на Земле" (2011)

Умерла австрийская актриса Вера Борек в Вене в возрасте 85 лет. Она широко известна по сериалу «Комиссар Рекс». Об этом сообщает ORF. Отмечается, что в последнее время она болела.

Борек скончалась 8 августа 2026 года. Причины не разглашаются. Дата и место прощания будут объявлены позже. Мэр Вены Михаэль Людвиг выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Борек, назвав её значимой фигурой театральной жизни города. Он отметил её талант создавать яркие образы несколькими словами.

«Несколькими словами оживлять персонажей», — так прокомментировал деятельность Борек градоначальник.

Вера Борек известна ролями в сериалах «Место преступления», «Бык из Тельца» и экранизации «Сказок Венского леса». Она имеет огромное количество поклонников.

Ранее KP.RU сообщил, что умерла актриса Тедде Мур. Она известна по роли в сериале «Клан Кеннеди».