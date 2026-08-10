Путин рассказал, как относится к критике чиновников Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что к государственным служащим часто относятся с критикой, и признал такую реакцию общества справедливой. Такое заявление он сделал на заседании президиума Государственного совета.

«Чиновников, как правило, все ругают. И поделом», — уточнил российский лидер.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где он примет участие в заседании президиума Государственного совета. Основной темой обсуждения на предстоящей встрече станет развитие системы общественного транспорта в субъектах Российской Федерации. Это направление было выбрано как одно из самых чувствительных для жителей регионов.

В рамках рабочей поездки российский лидер также примет участие в торжественном запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината. Церемония пройдет в формате видеоконференции. Предыдущий визит президента в Бурятию состоялся в 2023 году.