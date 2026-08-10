Умер Бен Джонс, актёр из сериала «Дюки из Хаззарда»

Бен Джонс. Фото m78 / ZUMAPRESS / globallookpress

Умер Бен Джонс, американский актёр, известный по роли механика Кутера Дэвенпорта в культовом сериале «Дюки из Хаззарда». Он скончался на 87-м году жизни. Печальную новость сообщила его жена Альма Виатор в соцсетях.

«Сегодня я потеряла любовь всей своей жизни. Бен скончался от обширного сердечного приступа», — написала она.

Джонс также снимался в проектах «Как вращается мир», «Самогонщики» и «Параллельные миры». После завершения актёрской карьеры Джонс был избран в Палату представителей США от Джорджии, где прослужил два срока (1989–1993). В последние годы он с женой управлял музеем «Место Кутера», посвящённым сериалу.

Ранее KP.RU писал, что в возрасте 79 лет скончалась актриса Тедде Мур, известная по роли мисс Шилдс в фильме «Рождественская история» 1983 года. Она долго боролась с рассеянным склерозом и ушла из жизни в окружении близких в Хантсвилле, Онтарио.