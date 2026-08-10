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НовостиПолитика10 августа 2026 12:33

«Зданий много, а города нет»: Путин вспомнил, как в юности был поражен хаотичной застройкой чужого мегаполиса

Путин вспомнил, как в юности удивился хаотичной застройке в чужом городе
Мария МАМАЕВА
Путин вспомнил, как в юности удивится хаотичной застройке в чужом городе

Путин вспомнил, как в юности удивится хаотичной застройке в чужом городе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин вспомнил, как будучи подростком приехал в чужой город и сильно удивился хаотичной застройке. Об этом глава государства рассказал на заседании президиума Госсовета.

«Всем хорошо известно, я родился и вырос в Ленинграде. Помню, как поехал на соревнования <...> в довольно большой город. До этого почти не выезжал <...>. Вышел на привокзальную площадь и онемел. <...> Вроде зданий много, а города-то нет», - вспомнил Путин.

По словам президента, он не сразу осознал, что его так удивило. Но глава государства даже не мог себе представить, что есть такие мегаполисы. Путин не стал называть город, в котором он побывал в юности, но отметил, что там была хаотичная застройка, которая сильно отличалась от привычной для него гармоничной архитектуры Ленинграда.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин призвал не допускать обезлюживания территорий России. Президент указал, что важно поддерживать политику, где маленькие города будут приоритетом для властей страны.

Путин вспомнил историю, как подростком приехал на соревнования в другой город