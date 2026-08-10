Захарова: причастные к ударам по Белгороду и Нижнекамску понесут наказание Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все виновные в ударах по Белгороду и Нижнекамску будут обязательно установлены и понесут суровое наказание. Об этом она сообщила на брифинге.

По словам Захаровой, эти атаки лишены военного смысла и совершаются киевским режимом с единственной целью — запугать мирное население.

Представитель МИД подчеркнула, что удары по гражданской инфраструктуре в этих городах являются сознательным террористическим актом. Она отметила, что международные структуры пока хранят молчание в отношении этих преступлений.

Захарова предупредила, что подобная пассивная позиция западных организаций будет расценена Москвой как прямое соучастие и поощрение к совершению новых атак. Она добавила, что такая реакция лишь провоцирует киевские власти на эскалацию насилия.

Ранее СК подтвердил гибель ребенка в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск. Всего жертвами очередного теракта киевского режима стали 13 человек.