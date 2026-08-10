Появилось видео первой реакции Вучича на обсуждение "убийства русских" Фото: REUTERS.

Во время визита главы киевской хунты Зеленского в Сербию, на пресс-конференции, один из европейских журналистов задал абсурдный в своём людоедстве вопрос. Он спросил, "что мы, как европейцы, можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских". Обращаясь, конечно, к своему кумиру-людоеду Зеленскому. Однако реакция президента Сербии Александра Вучича попала на видео в этот момент, и она была красноречива.

Когда прозвучал этот отвратительный вопрос - брови Вучича вскинулись в немом изумлении, после чего он молча несколько раз моргнул, вероятно, переваривая услышанное. Впрочем, тут можно задать другой вопрос - неужели Вучич ожидал чего-то ещё, приглашая к себе кровавого клоуна?

По словам самого Вучича, военное сотрудничество Сербии с Украиной во время визита Зеленского не обсуждалось. Вероятно, вопрос на пресс-конференции был направлен на дискредитацию Вучича в глазах России.

Ранее KP.RU сообщил, что историк и политолог Сергей Станкевич, оценивая визит Зеленского в Белград, отметил, что узурпатор уехал с пустыми руками.