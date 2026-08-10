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НовостиПолитика10 августа 2026 12:50

Журналисты спросили, что ЕС может сделать, чтобы "убивать больше русских": реакция Вучича попала на видео

Появилось видео первой реакции Вучича на обсуждение "убийства русских"
Сергей КУДРИН
Появилось видео первой реакции Вучича на обсуждение "убийства русских"

Появилось видео первой реакции Вучича на обсуждение "убийства русских"

Фото: REUTERS.

Во время визита главы киевской хунты Зеленского в Сербию, на пресс-конференции, один из европейских журналистов задал абсурдный в своём людоедстве вопрос. Он спросил, "что мы, как европейцы, можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских". Обращаясь, конечно, к своему кумиру-людоеду Зеленскому. Однако реакция президента Сербии Александра Вучича попала на видео в этот момент, и она была красноречива.

Когда прозвучал этот отвратительный вопрос - брови Вучича вскинулись в немом изумлении, после чего он молча несколько раз моргнул, вероятно, переваривая услышанное. Впрочем, тут можно задать другой вопрос - неужели Вучич ожидал чего-то ещё, приглашая к себе кровавого клоуна?

По словам самого Вучича, военное сотрудничество Сербии с Украиной во время визита Зеленского не обсуждалось. Вероятно, вопрос на пресс-конференции был направлен на дискредитацию Вучича в глазах России.

Ранее KP.RU сообщил, что историк и политолог Сергей Станкевич, оценивая визит Зеленского в Белград, отметил, что узурпатор уехал с пустыми руками.

Вучич удивился вопросу немецкого журналиста об «убийстве русских»