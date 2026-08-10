Мать сняла жуткое видео для мужа и расправилась с двумя детьми: один ребёнок чудом выжил Фото: REUTERS.

В Северной Дакоте разворачивается трагедия, потрясшая всю Америку: 22-летняя мать жестоко расправилась с двумя своими детьми, предварительно записав леденящее душу видео для их отца. По данным полиции, Кейли Эрхарт нанесла смертельные ножевые ранения 5-месячному и 3-летнему детям, а также ранила годовалого малыша, который чудом выжил. Подробностями делится New York Post.

Трагедия произошла 6 августа в доме в Мандане. Незадолго до расправы Эрхарт записала видео, как держит на руках одного из детей и угрожает пистолетом. Там же она произносит слова: «Попрощайся со своими детьми».

Когда стражи порядка прибыли на место, они увидели женщину, покрытую кровью, с ножом у горла. Она бросила оружие и потребовала, чтобы ее застрелили. Следуя по кровавым следам, полицейские нашли троих детей без движения на кровати с ранами на шее. Один ребенок скончался в тот же вечер, второй — на следующее утро в больнице.

В ходе расследования выяснилось, что отец детей успел выхватить пистолет у Эрхарт и разобрать его незадолго до резни. Сама задержанная позже призналась, что помнит, как перерезала детям горло, но утверждает, что остальные детали стерлись из памяти. Известно, что пара расходилась до этого, а мать детей ранее проходила лечение в психиатрической клинике и угрожала семье.

Ранее 18-летняя мать призналась в убийстве трехмесячного сына. Трагедия случилась в Красноярском крае, когда девушка хотела дать младенцу соску, но не рассчитала силы.