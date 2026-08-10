Стали известны подробности смерти 5-летней девочки из Нижнекамска при атаке дрона ВСУ Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Девочка, погибшая при ударе БПЛА в Нижнекамске, спала на балконе квартиры. Подробности трагедии рассказала местная жительница в интервью журналистам ТАСС.

«Дрон врезался в дерево и взорвался, обломки повредили соседний дом. Девочке было около 5 лет, в этот момент она спала на балконе в квартире дома на Школьном бульваре», — резюмировала собеседница агентства.

К сожалению, ребенок скончался до прибытия скорой помощи. Медики смогли только констатировать факт смерти.

Ранее KP.RU сообщил, что Татарстан пережил массированную атаку ВСУ дронами утром 10 августа. Причем вражеские беспилотники летели на гражданские и производственные объекты. Всего из-за действий киевского режима пострадали 75 человек, погибли 13, а около 20 находятся в больницах. Им оказывается помощь. В регионе объявлен траур из-за событий утра 10 августа.