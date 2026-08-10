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НовостиПроисшествия10 августа 2026 10:00

75 человек пострадали при атаке БПЛА на Нижнекамск, 21 госпитализированы

Глава Минздрава Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки на Нижнекамск
Мария СПИРИДОНОВА
75 человек пострадали при атаке БПЛА на Нижнекамск, 21 госпитализирован

75 человек пострадали при атаке БПЛА на Нижнекамск, 21 госпитализирован

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

В Минздраве республики уточнили, что госпитализированные граждане находятся в стабильном состоянии. В настоящий момент врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. В пресс-службе Минниханова также сообщили, что среди погибших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск есть граждане Узбекистана и Таджикистана.

Удары по Нижнекамску украинскими беспилотниками были нанесены утром 10 августа. В результате, по последним данным, погибли 13 человек, среди которых ребенок. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур.