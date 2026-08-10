Россиянам назвали вид окрошки, который опасно есть в жару

Особенно нежелательным сочетанием становится алкоголь с жирными ингредиентами окрошки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду окрошка кажется одним из самых удачных блюд, однако способ ее приготовления может влиять на здоровье. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, почему окрошку на вине лучше не выбирать для летнего стола. Об этом пишет NEWS.ru.

«Алкоголь повышает риск артериальной гипертонии и внезапного нарушения ритма. Также резко повышается уровень сахара в крови, провоцируя угрозу развития сахарного диабета», – предупредил Умнов.

По словам хирурга, особенно нежелательным сочетанием становится алкоголь с жирными ингредиентами окрошки. Такая комбинация создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и может повысить риск развития панкреатита.

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