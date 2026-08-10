Зеленский в очередной раз заявил, что Украине нужно больше ракет ПВО Фото: REUTERS.

Узурпатор власти на Украине Зеленский в очередной раз запустил заезженную, исцарапанную с обеих сторон пластинку. Даже гадать не надо - он снова жалуется, что укронацистам не хватает ракет для систем ПВО, и тем самым упрекает Запад в недостаточной поддержке. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Тематика ПВО для Украины должна быть в топе внимания каждого лидера, каждого государства, которые могут помочь», - заявил кровавый клоун.

Зеленский, конечно, в очередной раз обвинил Россию в массированных ударах по Украине, обойдя вниманием бесчеловечные удары дронов ВСУ по Нижнекамску, Белгороду и другим городам, где нацисты специально целятся в гражданские объекты и многоквартирные дома для максимального числа жертв среди мирных людей.

Ранее KP.RU сообщил, что до 13 человек увеличилось число погибших при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. 10 августа утром украинские дроны атаковали промышленные и гражданские объекты города, погибли 13 человек, 39 ранены.