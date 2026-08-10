До 13 человек выросло число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До 13 человек выросло число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее стало известно, что глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при атаке беспилотников на Нижнекамск.

В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск утром 10 августа погибли 12 человек, еще 39 получили ранения. Трагедия произошла утром, когда украинские дроны нанесли удары как по промышленным, так и по гражданским объектам города.

В этих условиях в Татарстане объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск. Соответствующее решение принял глава республики Рустам Минниханов.