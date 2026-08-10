Путин: Бойцы СВО — настоящие герои, они идут вперёд каждый день Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бойцы, участвующие в специальной военной операции, являются настоящими героями. Они каждый день идут вперёд. Об этом российский лидер высказался 10 августа, в понедельник, на встрече с урбанистами в Улан-Удэ.

"Эти ребята, я много раз говорил об этом и считаю это искренне, они действительно герои", - отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что одно дело говорить о мужестве, и совсем другое — находиться на линии боевого соприкосновения, где свистят пули над головой и роятся дроны.

"Они вперед идут каждый день", - сказал Путин.

Ранее KP.RU писал, что президент РФ Владимир Путин заявил о формировании в России комплексной системы поддержки военнослужащих – участников СВО и членов их семей. Глава государства подчеркнул, что механизмы помощи постоянно совершенствуются с учетом реальных потребностей бойцов.