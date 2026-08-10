«Мы не удовлетворены»: Иран выдвинул ультиматум Украине

МИД Ирана: Тегеран требует от Киева компенсации за удар по судну в Каспии Фото: REUTERS.

Тегеран пригрозил Киеву ответными мерами, если украинские власти добровольно не возместят ущерб за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на иранское торговое судно в Каспийском море. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, подчеркнув, что такой инцидент неприемлем.

«Мы очень четко изложили свою позицию. Мы не удовлетворены утверждениями украинской стороны о том, что данный инцидент был непреднамеренным», — приводит агентство ИРНА слова дипломата.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Иран рассматривал вариант симметричного ответа на атаку. Планировался удар баллистической ракетой малой мощности по одному из украинских морских портов. В Тегеране считали, что такой символический шаг мог бы поставить точку в конфликте между странами.