Без этого нельзя обойтись, в отличие от театра и книг: о чем говорил Владимир Путин

Путин пошутил, что без архитектуры не обойтись, в отличие от театра и книг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Архитектор Олег Шапиро предложил президенту создать государственную премию по архитектуре, приведя в пример сталинскую и ленинскую советских времён.

Путин с улыбкой поинтересовался, какую именно премию предлагает Шапиро, и заметил, что всё новое — это хорошо забытое старое. При этом российский лидер подчеркнул, что национальная премия по архитектуре в стране уже есть, однако государственная всегда считалась более статусной. Отвечая на предложение Шапиро, глава государства согласился с важностью архитектуры.

«Можно не читать книгу, можно в театр не ходить и музыку не слушать, но от архитектуры никуда не деться. Ходишь и смотришь. Это очень важно», — сказал глава государства.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин вспомнил, как в юности приехал в чужой город и онемел от хаотичной застройки, которая сильно отличалась от гармоничной архитектуры родного Ленинграда. Президент не стал называть тот город, но отметил, что тогда впервые осознал, насколько важна продуманная городская среда.