Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 августа 2026 13:20

Умер Мэттью Джукс, крокодил Данди австралийских вин

Мэттью Джукс умер в возрасте 58 лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Английский винный эксперт, журналист и создатель безалкогольных напитков Мэттью Джукс скончался во время отдыха в Португалии в возрасте 58 лет.

Английский винный эксперт, журналист и создатель безалкогольных напитков Мэттью Джукс скончался во время отдыха в Португалии в возрасте 58 лет.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Английский винный эксперт, журналист и создатель безалкогольных напитков Мэттью Джукс скончался во время отдыха в Португалии в возрасте 58 лет. Об этом пишет The Telegraph.

С 1980-х годов Мэттью Джукс ежегодно составлял рейтинг «100 лучших вин Австралии». К 2004 году проект превратился в масштабное мероприятие с дегустациями в Australia House и гастрольными программами в Китае и Австралии.

За активное продвижение австралийских вин Мэттью Джукса в профессиональной среде называли «Крокодилом Данди австралийских вин».

Винный эксперт также писал колонки для Daily Mail, работал на радио и телевидении BBC, 26 лет был закупщиком вина, обучал сомелье и в 1990-х годах управлял собственным винным баром в Лондоне. Мэттью Джукс написал 14 книг и создал рейтинги вин Бордо, Бургундии и Пьемонта.

Значительный вклад Мэттью Джукс внес и в развитие рынка безалкогольных напитков. В 2025 году он получил звание производителя года на Всемирных премиях безалкогольных напитков.

Накануне стало известно о смерти Бена Джонса. Актер из сериала «Дюки из Хаззарда» умер на 87-м году жизни.