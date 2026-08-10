Умер Мэттью Джукс, крокодил Данди австралийских вин

Английский винный эксперт, журналист и создатель безалкогольных напитков Мэттью Джукс скончался во время отдыха в Португалии в возрасте 58 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Английский винный эксперт, журналист и создатель безалкогольных напитков Мэттью Джукс скончался во время отдыха в Португалии в возрасте 58 лет. Об этом пишет The Telegraph.

С 1980-х годов Мэттью Джукс ежегодно составлял рейтинг «100 лучших вин Австралии». К 2004 году проект превратился в масштабное мероприятие с дегустациями в Australia House и гастрольными программами в Китае и Австралии.

За активное продвижение австралийских вин Мэттью Джукса в профессиональной среде называли «Крокодилом Данди австралийских вин».

Винный эксперт также писал колонки для Daily Mail, работал на радио и телевидении BBC, 26 лет был закупщиком вина, обучал сомелье и в 1990-х годах управлял собственным винным баром в Лондоне. Мэттью Джукс написал 14 книг и создал рейтинги вин Бордо, Бургундии и Пьемонта.

Значительный вклад Мэттью Джукс внес и в развитие рынка безалкогольных напитков. В 2025 году он получил звание производителя года на Всемирных премиях безалкогольных напитков.

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