Daily Express: Британские учёные разгадали тайну странных арктических облаков

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Британские учёные из Бирмингемского университета выяснили, что таяние арктических льдов ускоряет глобальное потепление. Они обнаружили, что при контакте морского льда с открытым океаном происходит выброс частиц, образующих облака. Эти облака, поглощая солнечное тепло, способствуют дальнейшему таянию льда.

В статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, говорится, что за сутки у кромки льда количество частиц увеличивается в 50 раз. В их состав входят йод, сера и органические соединения, выбрасываемые морской флорой и фауной. Исследователи также открыли новый класс молекул - йодсодержащие окисленные органические молекулы (I-OOM), которые способствуют увеличению размера частиц.

За последние 40 лет Арктика нагревалась в три раза быстрее, чем мир в среднем. Понимание этих процессов важно для прогнозирования климатических изменений. Для сбора данных использовалась экспедиция на судне «Дискавери» весной и летом 2022 года.

Профессор Зонгбо Ши отметил, что открытие поможет улучшить климатические модели. Доктор Джеймс Брин подчеркнул, что результаты подтверждают химический механизм, ранее доказанный только в лабораторных условиях.

Ранее KP.RU сообщил, что из Домодедово вылетела шестая Большая арктическая экспедиция школьников и студентов колледжей.