Посольство РФ: вопрос журналиста из ФРГ Зеленскому - прямая угроза россиянам Фото: REUTERS.

Вопрос журналиста из ФРГ Владимиру Зеленскому является призывом к противоправным действиям и прямой угрозой россиянам. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Сербии.

«Адресованный главарю киевского режима Зеленскому вопрос... о помощи европейцев в убийстве русских является вопиющим подстрекательством к насилию в отношении российских граждан», — приводит РИА Новости заявление дипмиссии.

В посольстве отметили, что «выходка» немецкого журналиста Михаэля Мартенса «особо аморальна еще и потому, что произошла в Белграде» — городе, который хранит память о зверствах нацистов, совершивших геноцид народов СССР, сербов, евреев и цыган.

«Глубокое возмущение, охватившее российское и сербское общество, — совершенно естественная и оправданная реакция. Сегодня, когда мы наблюдаем стремительную ремилитаризацию Германии, подобная риторика из уст немецкого журналиста... представляет собой прямую угрозу россиянам и призыв к совершению противоправных действий», — подчеркнули дипломаты.

В дипмиссии также напомнили, что законодательства России, Сербии и ФРГ предусматривают уголовную ответственность за подобные деяния, и выразили надежду, что действиям Мартенса будет дана соответствующая оценка.

Напомним, в Сербии сообщили о недовольстве граждан страны визитом Зеленского в Белград, заявляя, что его приезд не соответствует настроениям простых сербов. Некоторые жители республики даже вышли на протест.