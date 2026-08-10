Галузин: провокации в Приднестровье будут расценены как нападение на РФ

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва расценит вооруженные провокации Киева и Молдавии против Приднестровья как нападение на Россию и будет защищать россиян всеми средствами. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Как мы не раз говорили, подобные безрассудные, безответственные действия (силовые провокации — прим. ред.) будем рассматривать в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию и не оставим без решительного и своевременного ответа», — резюмировал российский дипломат.

При этом Галузин считает, что в текущих реалиях нельзя исключать того, что Молдавия предпримет меры, чтобы дестабилизировать ситуацию в Приднестровье. Москва не будет просто смотреть на эти попытки подвергнуть россиян опасности.

Ранее KP.RU сообщил, что тысяча жителей Приднестровья хотят получить российское гражданство. Заявление на выдачу российского паспорта подали около 60 тысяч жителей республики.