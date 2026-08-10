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НовостиПолитика10 августа 2026 13:54

Узбекистан подтвердил гибель семи своих граждан при атаке ВСУ на Нижнекамск

МИД Узбекистана прокомментировал удар ВСУ по Нижнекамску
Сергей КУДРИН
Узбекистан подтвердил гибель семи своих граждан при атаке ВСУ на Нижнекамск

Узбекистан подтвердил гибель семи своих граждан при атаке ВСУ на Нижнекамск

Фото: REUTERS.

В Нижнекамске в результате атаки украинских беспилотников погибли, помимо россиян, семеро граждан Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Омоннула Файзиев РИА Новости, подтвердив факт убийства Украиной граждан соседнего государства.

"Да, семь наших граждан погибло", - ответил Файзиев на соответствующий вопрос журналистов.

Утром в понедельник Нижнекамск стал целью массированной атаки украинских беспилотников. Удары были нанесены как по промышленным объектам, так и по гражданским зданиям. По последним данным, в результате трагедии погибло 13 человек, среди которых был ребёнок. 75 человек получили ранения, из них 21 был доставлен в больницу.

В Татарстане объявлен траур в связи с произошедшим. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Позднее пресс-служба главы региона сообщила, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана.