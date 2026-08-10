Узбекистан подтвердил гибель семи своих граждан при атаке ВСУ на Нижнекамск Фото: REUTERS.

В Нижнекамске в результате атаки украинских беспилотников погибли, помимо россиян, семеро граждан Узбекистана. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Омоннула Файзиев РИА Новости, подтвердив факт убийства Украиной граждан соседнего государства.

"Да, семь наших граждан погибло", - ответил Файзиев на соответствующий вопрос журналистов.

Утром в понедельник Нижнекамск стал целью массированной атаки украинских беспилотников. Удары были нанесены как по промышленным объектам, так и по гражданским зданиям. По последним данным, в результате трагедии погибло 13 человек, среди которых был ребёнок. 75 человек получили ранения, из них 21 был доставлен в больницу.

В Татарстане объявлен траур в связи с произошедшим. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Позднее пресс-служба главы региона сообщила, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана.