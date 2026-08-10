СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Нижнекамск Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Нижнекамск. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, киевский режим совершил циничное преступление, которое не имеет оправдания. Она уточнила, что на атакованных объектах находились мирные граждане. В настоящий момент следователи собирают доказательства, устанавливают тип дронов и причастных лиц, которым будет дана правовая оценка.

По последним данным, число погибших выросло до 13 человек, среди них есть ребенок. Удары украинскими беспилотниками были нанесены утром 10 августа по промышленным и гражданским объектам Нижнекамска. Ранее сообщалось о 12 погибших и 39 раненых. В Татарстане объявлен траур. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. В МИД РФ атаку назвали военным преступлением.