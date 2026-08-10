На Украине рассказали, какой удар по Зеленскому нанесло дело Стефанишиной Фото: REUTERS.

Расследование Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в отношении Ольги Стефанишиной применили как инструмент политического давления на президента Владимира Зеленского. Об этом пишет «Страна».

«Всей чиновничьей вертикали, таким образом, антикоррупционные органы... посылают сигнал: Зеленский никого из вас не защитит», — сказано в публикации.

По данным издания, бывшую главу дипмиссии в США «фактически вытащили из Вашингтона, заставили написать заявление на увольнение и вернуться в Киев, передав ее в наши руки».

Аналитики считают, что НАБУ и САП продолжают оставаться инструментами информационно-политической борьбы. Главной целью этой кампании называют урезание полномочий украинского лидера и потерю его контроля над ситуацией в стране.

Напомним, что неделю назад, 3 августа, Стефанишина была официально освобождена от занимаемой должности. Сама дипломат утверждала, что отставка стала ее личным решением, однако за этим последовала череда серьезных разбирательств. В отношении экс-посла начали расследование по факту незаконного обогащения, а ее имя попало в скандально известную базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец».

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