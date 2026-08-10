Путин: проблем в сфере общественного транспорта пока достаточно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 10 августа, в понедельник, что в сфере общественного транспорта в России пока сохраняется достаточно проблем. Об этом российский лидер высказался на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, который проходит в режиме видеоконференции.

"Мы обсуждали эти вопросы три года назад, приняли тогда конкретные решения. За прошедшее время наметились позитивные перемены, но и проблем в этой сфере еще достаточно", - отметил Владимир Путин.

По словам российского лидера, одного лишь обновления автопарка общественного транспорта недостаточно для качественного обслуживания. Владимир Путин уверен, что поездки должны быть безопасными и доступными для всех. Кроме того, общественный транспорт должен ходить строго по расписанию абсолютно во всех населённых пунктах.

В Улан-Удэ Владимир Путин также затронул вопросы синхронизации ввода жилья и социальной инфраструктуры.