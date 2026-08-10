Путин: регионы стремятся вводить жильё и инфраструктуру одновременно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития в Улан-Удэ заявил, что регионы РФ стремятся к тому, чтобы сдача нового жилья сопровождалась вводом социальной инфраструктуры. Один из участников встречи предложил закрепить это требование на законодательном уровне.

Президент согласился, что именно к этому и стремятся в регионах, однако заметил, что не у всех пока получается, и обратился с этим вопросом к главе Минстроя Иреку Файзуллину. Путин подчеркнул, что важно не допускать появления целых кварталов, где людям невозможно попасть в поликлинику или отвести ребёнка в школу. Он также добавил, что при необходимости нормативную базу можно доработать.

Ранее в ходе той же встречи президент пошутил, что от архитектуры, в отличие от театра и книг, никуда не деться. Так Владимир Путин отреагировал на предложение архитектора Олега Шапиро создать государственную премию по архитектуре, приведя в пример сталинскую и ленинскую периода СССР.