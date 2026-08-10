Путин перечислил города-лидеры по удобству общественного транспорта

Путин назвал Москву одним из лидеров по удобству общественного транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин перечислил главные города страны, лидирующие в сфере общественного транспорта. По словам главы государства, сейчас в России есть четыре города, которые по праву являются примером реализации комфортного, удобного транспорта, которым с удовольствием пользуются жители.

Как отметил президент, лидируют в этой сфере Нижний Новгород, Омск и Челябинск. Ну и, конечно же, Москва - она задаёт правила этого соревнования.

Об этом глава государства говорил в Улан-Удэ, во время встречи с представителями объединений, посвящённых урбанизации и развитию удобных городских пространств в России. Также Путин отметил, что общественный транспорт в стране должен отвечать запросам жителей.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал остановить депопуляцию территорий и поддерживать малые города.