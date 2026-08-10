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НовостиПолитика10 августа 2026 14:28

Путин перечислил города-лидеры по удобству общественного транспорта

Путин назвал Москву одним из лидеров по удобству общественного транспорта
Сергей КУДРИН
Путин назвал Москву одним из лидеров по удобству общественного транспорта

Путин назвал Москву одним из лидеров по удобству общественного транспорта

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин перечислил главные города страны, лидирующие в сфере общественного транспорта. По словам главы государства, сейчас в России есть четыре города, которые по праву являются примером реализации комфортного, удобного транспорта, которым с удовольствием пользуются жители.

Как отметил президент, лидируют в этой сфере Нижний Новгород, Омск и Челябинск. Ну и, конечно же, Москва - она задаёт правила этого соревнования.

Об этом глава государства говорил в Улан-Удэ, во время встречи с представителями объединений, посвящённых урбанизации и развитию удобных городских пространств в России. Также Путин отметил, что общественный транспорт в стране должен отвечать запросам жителей.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал остановить депопуляцию территорий и поддерживать малые города.