Путин призвал использовать ИИ для эффективности работы общественного транспорта Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать возможности искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы общественного транспорта. Об этом он заявил в ходе заседания президиума Госсовета в формате видеоконференции.

«Важно также активно использовать возможности искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей», - отметил Путин.

Президент также призвал не забывать о важности внедрения стандартов качества в сфере общественного транспорта.

Как заявил глава государства, в настоящее время проблем в сфере общественного транспорта в РФ остается еще достаточно. По словам Путина, только обновление автопарка общественного транспорта в стране не может гарантировать удобное обслуживание граждан. При этом президент подчеркнул, что поездки должны оставаться доступными и быть безопасными.