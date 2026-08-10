МВД: в Крыму задержали директора ДК, в чьем дворе нашли тело девочки Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Крыму был задержан руководитель Дома культуры после того, как на территории его дома обнаружили труп 12-летней девочки. Об этом сообщил МВД по региону.

«В Джанкойском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетней. В ходе осмотра придомовой территории сотрудниками полиции было обнаружено тело пропавшей девочки», — говорится в сообщении от правоохранительных органов. Мужчина бывший депутат района, а сейчас является действующим директором сельского ДК.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в Джанкойском районе несколько дней назад. Она каталась на велосипеде и просто исчезла. Ее искали волонтеры и полиция. Сегодня, 10 августа, стало известно, что труп девочки нашли на заднем дворе частного дома. Теперь правоохранительные органы сообщили, что задержали хозяина дома, им оказался директор местного ДК.