Следователи ФРГ нашли следы ДНК на упавшем в Лейпциге беспилотнике, фото: global look press/maksim konstantinov

В аэропорту Лейпцига-Галле был обнаружен беспилотник. Местные следователи тщательно изучили находку и сумели обнаружить на частях БПЛА следы биологического материала, по которым можно отследить запускавшего дрон человека, сообщает Bild.

Издание утверждает, что собранные образцы ДНК совпадают с уликами, найденными на месте пожара на складе DHL в 2024 году в том же аэропорту. Согласно предварительным данным, огонь могло вызвать некое зажигательное устройство.

Bild подчеркивает, что результаты анализа ДНК совпадают со сведениями из европейской базы данных. На данный момент нет информации о связи этих материалов с конкретным лицом, однако аналогичные образцы зарегистрированы в Литве, где четверо человек обвиняются в отправке зажигательных устройств через систему DHL, уточняет газета.

Ранее KP.RU сообщил, что в Германии начался новый виток антироссийской истерии после обнаружения беспилотника в аэропорту. Посольство России выразило озабоченность, отметив, что власти ФРГ продолжают нагнетать антироссийские настроения.

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