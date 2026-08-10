Росфинмониторинг сообщил, что партия «Яблоко» получала деньги из-за рубежа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Партия «Яблоко» хотела участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму РФ. Но позже было инициировано расследование в отношении финансирования этой организации. Выяснилось, что партия получала деньги из-за рубежа. Об этом сообщил представитель ЦИКа со ссылкой на сведения Росфинмониторинга.

«Седьмого августа в ЦИК поступил ответ – имеется информация, что в составе федерального списка "Яблока" и среди контрагентов есть лица, получавшие денежные средства из иностранных источников», — резюмировал представитель ЦИК в зале суда.

Отмечается, что «Яблоко» получало финансирование через третьи лица из США и Германии. Представители партии пока никак не прокомментировали эти факты. Расследование по делу продолжается. Ранее KP.RU сообщил, что партия «Яблоко» не признает обвинения по иску «Родины».

Позднее KP.RU сообщил, что Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму.