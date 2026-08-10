Никитин: Минтранс предлагает перевести транспорт на контрактную систему Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта России предлагает перевести общественный транспорт на контрактную систему, которая предусматривает регулируемые тарифы. Об этом 10 августа, в понедельник, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Как отметил министр на заседании президиума Госсовета, сейчас 40% перевозчиков сами устанавливают стоимость, что приводит к нерегулируемым ценам на многих маршрутах. И предложил ввести государственное регулирование тарифов на проезд в общественном транспорте в региона. В этом случае регион или город как заказчик будет определять график движения, время работы и класс транспортных средств, что позволит сделать перевозки более стабильными.

Ранее KP.RU писал, что глава Минтранса Андрей Никитин поручил разобраться с проблемой завышенных тарифов на поездки с детьми в такси. Министр также отметил, что водители такси часто отказываются брать пассажиров с детьми, он лично сталкивался с этой проблемой.

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