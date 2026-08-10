Рособрнадзор вынес предостережения 15 организациям в сфере образования Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Рособрнадзор вынес предостережения 15 образовательным организациям. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению Рособрнадзора, предостережения были внесены Российской международной академии туризма, Тюменской библейской семинарии христиан веры евангельской, Московскому теологическому институту христиан веры евангельской и другим организациям.

Ранее KP.RU сообщал, что Рособрнадзор объявил предупреждения 19 российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований. В список попали Российский университет транспорта, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ и другие.

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