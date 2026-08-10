Росавиация открыла рейсы из РФ в аэропорты Египта Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн Фото: REUTERS.

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять авиаперевозки в египетские аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн.

Новые направления расширят географию полётов из России в Египет, который остаётся одним из популярных туристических направлений.

«По поручению Минтранса Росавиация открывает авиасообщение с аэропортами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн», — передало агентство. Данные аэропорты располагаются на средиземноморском побережье Египта. Отечественные перевозчики теперь могут подать заявки на выполнение как регулярных, так и чартерных авиарейсов в обе гавани.

Ранее KP.RU писал, что Росавиация 30 июля подтвердила аннулирование сертификата эксплуатанта «Ижавиа» с 1 августа 2026 года, в связи с чем авиакомпания приостановила продажу билетов и коммерческие перевозки. Все ранее проданные билеты на рейсы из Ижевска в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург сохраняют силу.

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