В Смоленске успешно завершился пятый фестиваль уличной еды «ГастроЛето»

Фото: Пресс-служба Правительства Смоленской области

Программа фестиваля объединила десятки гастрономических проектов, представивших блюда самых разных направлений — от локальных специалитетов до смелых кулинарных экспериментов. Особый интерес у гостей вызвали необычные позиции: «космические» улитки, свиной чупа-чупс, пастрами из сердца быка, десерт «Купца Ранфта», а также том-ям с раковыми шейками и лесными грибами по-днепровски, ставший одним из хитов площадки.

Важной частью гастрономической программы стала улица «Своё родное», где локальные производители и фермерские хозяйства представили продукты из Смоленской области и других регионов РФ. Гости могли не только попробовать натуральные сыры, мёд, травяные чаи и ремесленный хлеб, но и узнать об особенностях их производства.

Отдельное внимание было уделено семейным активностям: большой популярностью пользовались концертная программа, киноплощадка и детские кулинарные мастер классы. Юные гости фестиваля учились готовить простые, но вкусные блюда. Для многих ребят это стало первым шагом в мир гастрономии, а для родителей — возможностью провести время вместе и открыть для детей новые вкусы в игровой форме.

Ключевым событием деловой и публичной программы стала встреча с ведущим российским фуд блогером Максом Брандтом. В рамках фестиваля он пообщался с посетителями, поделился трендами современной гастрокультуры и дал оценку конкурсным блюдам в качестве члена жюри.

Отдельной частью фестиваля стала конкурсная программа, по итогам которого состоялось торжественное награждение победителей. При подведении итогов был отмечен высокий уровень проработки концепций, креативный подход к подаче и умение сочетать традиции с современными трендами.

Организаторы подчёркивают, что «ГастроЛето в Смоленске» — это не только про еду, но и про атмосферу, локальную идентичность и развитие гастрономического туризма в регионе. Фестиваль стал площадкой для взаимодействия ремесленников, шеф поваров, локальных производителей и широкой аудитории, заинтересованной в новых вкусовых впечатлениях.

«Интерес к локальной гастрономии и событийному туризму в Смоленской области заметно растёт, – подчеркнул Губернатор Василий Анохин. – Фестиваль «ГастроЛето в Смоленске», проходящий в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», позволяет по-новому раскрыть туристический потенциал региона, привлечь путешественников и дать локальным гастрономическим проектам шанс громко заявить о себе».