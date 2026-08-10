Минниханов: До 78 человек выросло число пострадавших от БПЛА в Нижнекамске Фото: REUTERS.

В результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск число пострадавших возросло до 78 человек, сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

"На данный момент всего за помощью обратились 78 человек, из них госпитализированы 25 человек, из них двое в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов", - сообщили в пресс-службе.

Минниханов посетил больницу Нижнекамска и встретился с пострадавшими. Минздрав направил дополнительные медицинские бригады. Глава региона выразил надежду на успешное и скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Напомним, утром 10 августа беспилотники атаковали гражданские и промышленные объекты в Нижнекамске, погибли 13 человек, включая граждан Узбекистана и Таджикистана. В Татарстане объявлен день траура.

Ранее KP.RU опубликовал полную сводку трагических событий в Нижнекамске, вызванных очередной людоедской акцией киевских нацистов.

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