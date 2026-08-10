Владимир Путин 10 августа переговорит с главой МВД Колокольцевым

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым в понедельник, 10 августа. О будущем разговоре рассказал сам политик, комментируя доклад Колокольцева.

«Я знаю, вы меня искали. Я перемещался из одной точки в другую. Я с вами свяжусь сейчас», — резюмировал Путин после доклада главы МВД.

Напомним, Путин работает в Улан-Удэ и проводит видеоконференцию президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Он также встретился с урбанистами, заслушал их доклады о развитии городской среды и во многом согласился со специалистами. Также Путин указал, что мечтает о красивой архитектуре в России. Кроме того, он обозначил проблемные зоны в градостроительстве и призвал использовать искусственный интеллект для развития этой сферы.