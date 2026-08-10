Путин: России нужно пройти между Сциллой и Харибдой для развития регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ 10 августа заявил, что для закрепления людей на Дальнем Востоке недостаточно только экономического развития. Необходимы комфортные условия для жизни, креативные пространства и социальная инфраструктура. По его словам, если этого не делать, люди будут приезжать на время, а стабильной среды не появится.

Президент отметил, что России предстоит пройти «между Сциллой и Харибдой» — одновременно совершенствовать крупные экономические центры и не допускать оттока населения из регионов. Для этого подготовлена программа развития населённых пунктов, которая должна укрепить экономический и социальный каркас страны, повысить качество жизни миллионов людей и дать молодёжи стимул оставаться в родных городах и посёлках.

Путин подчеркнул, что по всем проектам идёт активная работа, и призвал сохранять самобытность российских городов, давать вторую жизнь объектам культурного наследия и шире привлекать граждан к обсуждению общественных пространств. По его словам, такой подход уже начал приносить результаты.

На этой же встрече Владимир Путин заявил о том, что регионы стремятся к тому, чтобы сдача нового жилья сопровождалась вводом социальной инфраструктуры, и поддержал идею закрепить это требование законодательно.