Россиянам рассказали, сколько стоит базовый набор школьных товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родителям школьников рассказали, сколько в 2026 году обойдется базовый набор для подготовки к школе. Аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) пишет, что стоимость базового набора ниже на 3%, чем была в 2024 году.

«Минимальная стоимость комплекта школьных товаров в крупных торговых сетях в августе 2026 года составила 6 182 рублей для мальчика и 5 719 рублей для девочки, что в среднем на 2,93% ниже цены базового школьного набора двухлетней давности. В августе 2024 года аналогичный набор для мальчика стоил 6 254 рублей для мальчика, для девочки — 6 006 рублей», — говорится в сообщении от ведомства.

В комплект входят школьные канцтовары, форма (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, юбка, колготки, туфли для девочек), кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и рюкзак.

Отмечается, что минимальный набор для школьника — форма, рюкзак, обувь, канцелярия и пара футболок — в июле обходился в 18 925 рублей. Это выше на 6,2%, чем в прошлом году. Об этом пишет издание KP.RU. При этом несколько крупных сетей зафиксировали цены на школьную продукцию и не допускают роста стоимости. При этом ФАС снизил стоимость некоторых видов школьной продукции.