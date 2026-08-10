Эти фразы родителей могут травмировать ребенка на всю жизнь: предупреждение психолога

Если резкие слова уже прозвучали, важно признать свою ошибку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слова родителей особенно сильно влияют на самооценку ребенка, поэтому даже в момент сильной злости важно не переходить на унижения и угрозы. Психолог-консультант, эксперт по семейным отношениям и эмоциональной зависимости Ольга Казак рассказала, какие фразы могут особенно болезненно восприниматься детьми. Об этом пишет NEWS.ru.

«Среди них — «Ты мне не нужен», «Посмотри на Витю, у него все получается, а у тебя нет», «Ты всегда все портишь». Такие слова способны привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя ненужным, неполноценным или источником проблем», – поделилась Казак.

По словам психолога, еще одной травмирующей фразой может стать «Да зачем я тебя только родила!». Даже если родитель произносит такие слова сгоряча, ребенок способен воспринять их буквально и решить, что он стал причиной проблем в семье. Это может повлиять на его чувство собственной ценности и отношения с близкими.

Специалист подчеркнула, что родители не обязаны всегда сохранять спокойствие. Если резкие слова уже прозвучали, важно признать свою ошибку и объяснить ребенку, что взрослый был зол, но его эмоции не были виной ребенка. Простое «Прости, я была неправа» или «Я тебя люблю» может помочь восстановить чувство безопасности.

Ранее сайт KP.RU писал, что даже у самых заботливых родителей случаются срывы в воспитании. В таких ситуациях важно понять, как исправить ситуацию.