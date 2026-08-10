Стало известно, есть ли россияне в числе пострадавших от землетрясения в Колумбии Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от землетрясения в Колумбии. В российском посольстве заявили, что наших соотечественников среди пострадавших нет.

«Посольство выясняет информацию о пострадавших в результате землетрясения российских гражданах. Пока информации о пострадавших россиянах не поступало», — говорится в сообщении от российской дипмиссии в регионе.

Также стало известно, что в результате стихии число пострадавших увеличилось до 55 человек. Им оказывается помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что в Колумбии произошло мощное землетрясение. Датчики зафиксировали силу в 6,2 балла. Оно произошло всего в 5 км восточнее города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Последствие не такие разрушительные, потому что очаг залег на глубине 100 км.