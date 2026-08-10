Суд отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд отменил регистрацию списка кандидатов от партии «Яблоко» для участия в выборах в Государственную думу. Об этом стало известно 10 августа в ходе судебного заседания.

Соответствующее решение принял судья Вячеслав Кириллов, он удовлетворил заявление «Родины» и отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Отмечается, что партия «Яблоко» может обжаловать решение в течение 5 рабочих дней.

Ранее KP.RU писал, что партия «Яблоко» была замечена в финансировании с помощью третьих лиц из-за рубежа. В частности, деньги поступали из США и Германии. Об этом рассказали в ЦИК во время судебного заседания. Данные поступили из запроса Росфинмониторингу.

KP.RU подробно рассказал, почему Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму.