«Страна»: под Одессой разбился самолет ВВС Украины

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Одесской области разбился самолет ВВС Украины. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Никаких подробностей украинская пресса не дает. Однако отмечается, что пилот остался жив. Он успел катапультироваться до того, как военная машина рухнула на землю.

Кроме того, неизвестно, что именно привело к крушению военного борта. ВСУ стараются не распространяться и держат в секрете любую информацию об аварии.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый случай, когда самолет ВСУ терпит крушение. В июне 2026 года стало известно о еще одном громком случае, когда самолет украинской армии рухнул на землю. В тот раз инцидент произошел в Хмельницкой области. О судьбе пилота ничего не было известно, ВСУ держали подробности случившегося в тайне.