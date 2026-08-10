Силы ПВО России сбили 215 украинских БПЛА за день 10 августа Фото: REUTERS.

В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени противовоздушная оборона эффективно отразила атаки и уничтожила 215 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей, а также над Москвой и Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Кроме того, сбитые аппараты были обнаружены над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что пока украинские нацисты запускают сотни беспилотников по российским территориям, метя прежде всего по мирным жителям, ВС РФ продвигаются вперёд на земле. ВСУ не способны остановить наступление российской армии, которая прямо в эти минуты окружает Краматорск, и могут только заниматься террором.